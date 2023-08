Cassazione condanna la Lega: chi scappa non è "clandestino"

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Lega per una vicenda relativa al 2016, e condannato il Carroccio a risarcire le associazioni che avevano portato in tribunale il partito, sia a livello locale sia a livello nazionale.

La questione era nata quando, per contrastare l'assegnazione di 32 richiedenti asilo a un centro di assistenza di Saronno, nel Milanese, la Lega aveva convocato una manifestazione affiggendo cartelli con le scritte "Saronno non vuole i clandestini". Secondo la Cassazione, invece, "gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello stato italiano perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel paese di origine, di subire un 'grave danno', non possono a nessun titolo considerarsi irregolari e non sono dunque 'clandestini'".