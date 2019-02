Scritte razziste su muro di casa, madre adottiva: "Anche colpa di Salvini"

La replica di Matteo Salvini - "Io rispetto il dolore di una mamma, abbraccio suo figlio e condanno ogni episodio di razzismo - ha ribadito il vicepremier della Lega -. E la signora rispetti la richiesta di sicurezza e legalità che arriva dagli italiani, che io concretizzo da ministro". "Bloccare gli scafisti e i loro complici, fermare l'immigrazione clandestina, assumere poliziotti, installare telecamere ed espellere i criminali è semplicemente giustizia, non è razzismo né tantomeno fascismo", ha aggiunto.



I carabinieri hanno aperto un'inchiesta - La scritta è stata scoperta lunedì, là dove la settimana scorsa ne erano comparse altre due, "Pagate per questi negri di merda" e "Italiani=merda". Angela Bedoni e il marito Paolo Pozzi avevano già sporto una prima denuncia. I carabinieri di San Donato Milanese hanno inviato tutte le carte alla Procura di Lodi, che ha aperto un fascicolo, e le indagini sono a tutto campo per capire la matrice del gesto e se ci sia dietro la stessa mano, come viene da pensare.



Angela Bedoni: "Decreto sicurezza mette in difficoltà molte persone" - La madre di Bakary ha spiegato che "questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa". "Il problema è che l'immigrazione non è un problema", ha aggiunto. "Bisogna non chiudere i porti, ma costruire ponti. Spero che a livello politico nazionale arrivi una condanna su quello che è successo a noi", ha continuato la mamma di Bakary. "Il decreto sicurezza - ha infine osservato - oggi mette in difficoltà molte persone. Ed è anche una questione di cultura. È importante capire cosa è successo in Italia prima del '45 e oggi".