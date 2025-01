Caso Ramy, pm: per ora resta l'accusa di omicidio stradale

Intanto, già una prima relazione della Polizia locale agli atti, come era già emerso nelle scorse settimane, aveva indicato che ci sarebbe stato un urto tra l'auto e lo scooter nella fase finale dell'inseguimento. Entrambi i mezzi si sono schiantati all'angolo tra via Quaranta e via Ripamonti verso le 4 del 24 novembre. Nella relazione finale, la Polizia locale ha scritto, poi, in base all'analisi di uno dei 40 frame delle telecamere di sorveglianza, che la vittima "è in fase di caduta al suolo" mentre la vettura dei carabinieri "sopraggiunge in frenata". Per i legali della famiglia di Ramy e di Fares, si è trattato di uno "speronamento volontario".