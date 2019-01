Caso Moro, la figlia: "Mentre i brigatisti erano in vacanza, noi vittime ignorate"

"Mentre ex brigatisti facevano i vacanzieri in giro per il mondo noi vivevamo una solitaria agonia a oggi lunga quarantuno anni. Lo Stato italiano deve essere chiamato pesantemente in causa a rispondere delle proprie "inadempienze". Le vittime sembrano proprio non interessare allo Stato tranne che per qualche applauso nelle ricorrenze di rito". Il riferimento è alla latitanza agiata di Cesare Battisti, e ad Alessio Casimirri, membro del commando di via Fani, a oggi latitante in Nicaragua, probabilmente incluso nella lista di 30 terroristi dei quali il governo vorrebbe chiedere l'estradizione.



Molto dura anche la chiusa del video che dura poco meno di un minuto: "Lo Stato non si è limitato a voltarci le spalle, ma ci ha trattato - nel migliore dei casi - con indifferente sufficienza. È dunque giunta l'ora che questo Paese - che era anche il nostro - faccia la figura orribile che si merita agli occhi di tutto il mondo".