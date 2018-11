Caso Gessica Lattuca, nessuna traccia a casa di Filippo

A quasi tre mesi dalla sua scomparsa, continuano le indagini su Gessica Lattuca, la 27enne sparita da Favara, paese in provincia di Agrigento. L'unico indagato, per ora, è il compagno Filippo Russotto, padre di tre dei quattro figli di Gessica. Ma la traccia di sangue rinvenuta nel bagno della coppia non appartiene a Gessica. La traccia ematica, che doveva essere una prova fondamentale, quindi perde importanza: "Sono innocente non al 100% ma al mille per mille" si difende dalle accuse Russotto.



Mattino Cinque ha intervistato Vincenzo, il fratello di Gessica, ultima persona ad aver parlato con la donna: "L'ultima volta che l’ho vista, abbiamo chiacchierato, poi è scesa in strada e non l’ho più vista. Mi sembra strano che nessuno l’abbia vista salire su una macchina, su un motorino. In agosto qui c’è un gran via vai di persone. Non posso credere che nessuna l’abbia vista. Questa omertà è un ostacolo".