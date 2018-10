Scomparsa di Gessica Lattuca, il fratello Enzo: "Spero di trovarla viva"

“A mia madre manca la figlia. Io spero di trovarla viva”. Sono le parole di Enzo Lattuca, fratello di Gessica che è scomparsa lo scorso agosto da Favara, in provincia di Agrigento. Dopo l’arresto dell’ex datore di lavoro della ragazza 27enne, Gaspare Volpe, Enzo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Pomeriggio Cinque: “Non accetto che sul conto di mia sorella si siano sparse voci che parlano di prostituzione. Noi – continua Enzo – abbiamo avuto piccoli problemi con la giustizia in passato, ma queste cose non esistono”. L’uomo ha commentato, infatti, le ipotesi sul conto della 27enne: era stata avanzata la possibilità che la giovane fosse caduta in un brutto giro di prostituzione, organizzato proprio dall’ex datore di lavoro della ragazza.