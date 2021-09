Caso Eitan, anche la nonna materna è indagata per sequestro

Anche Etty Peleg, ex moglie di Shmuel Peleg e nonna materna di Eitan , è indagata per il sequestro del bambino di 6 anni . Il piccolo, affidato dal tribunale alla zia paterna, è stato portato in Israele con un volo privato dal nonno. L'allarme era stato dato dalla zia dopo che il nipote non era rientrato a casa al termine di una visita concordata tra le due famiglie.

La nonna materna del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio, sarebbe stata in Italia assieme all'ex marito almeno nei giorni precedenti al presunto rapimento. Il ruolo della donna, dunque, nell'inchiesta della Procura di Pavia per sequestro di persona (aggravato dal fatto che la vittima è un minorenne), è da verificare. Potrebbe infatti aver aiutato l'ex marito a portare il piccolo in Israele, dove è arrivato su un volo privato partito da Lugano.

A sostenere la partecipazione della nonna materna nel rapimento era già stato lo zio paterno, Or Nirko, marito delle zia, Aya Biran. "La nonna materna di Eitan, Etty, era in Italia ed è parte del rapimento", aveva infatti detto, spiegando che la donna sosteneva "di essere rientrata in volo in Israele il giorno prima, questo a quanto pare per non essere esposta alla accusa di complicità".

L'uomo ha poi aggiunto di "non credere che Eitan arrivi a comprendere di essere stato stato rapito. Mi immagino che la famiglia materna lo abbia persuaso che lui è tornato da una vacanza e che non sappia del reato compiuto a suo danno. Potete immaginarvi come ci sentiamo".