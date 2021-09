Smhuel Peleg , il nonno materno del piccolo Eitan , il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è indagato a Pavia per sequestro di persona aggravato , dove aver portato il piccolo in Israele. Intanto l'avvocato Cristina Pagni, uno dei legali di Aya Biran , zia paterna e tutrice legale di Eitan , si è recata nel tribunale di Pavia per "parlare col giudice tutelare e attivare la Convenzione internazionale dell'Aja".

La convenzione dell'Aja del 1980 prevede di assicurare il rientro del minore presso l'affidatario e il Paese di residenza nei casi di sottrazione internazionale. La famiglia paterna di Eitan fa valere il provvedimento del Tribunale di Pavia che aveva confermato nei mesi scorsi la nomina di Aya come tutrice legale del bambino. Giudice che aveva anche disposto la riconsegna del passaporto israeliano del piccolo che era in possesso del nonno Shmuel Peleg. Lo stesso Tribunale aveva ordinato l'11 agosto il divieto di espatrio del bambino che sarebbe potuto avvenire solo con l'accompagnamento o l'autorizzazione della tutrice.

"Pavia è la sua casa, Eitan è cittadino italiano", ha detto Aya Biran, preoccupata anche per la sua salute fisica e psicologica. Proprio grazie a quel passaporto il nonno sarebbe riuscito a uscire dall'Italia in auto, dopo aver prelevato il bimbo dalla casa di Aya per una visita programmata, e a prendere col bambino un volo privato dalla Svizzera fino in Israele.

La Procura indaga per sequestro di persona e presto iscriverà Peleg nel registro degli indagati. L'uomo, ex militare israeliano, continua a ripetere, come gli altri familiari materni tra cui la zia Gali Peleg che è in Israele, che non avrebbe commesso "un rapimento" ma che avrebbe agito per il bene del piccolo.

Il governo di Israele: "Eitan va riportato in Italia" - Secondo i media locali, il ministro degli Esteri israeliano è convinto di dover fare "tutto quello che è in suo potere per restituire al più presto Eitan all'Italia". Secondo il parere del governo, le modalità dell'arrivo nello Stato ebraico del piccolo "rientrano nella definizione di 'rapimento di bambino', come previsto dalla Convenzione dell'Aia", ratificata da Israele nel 1991. Inoltre, secondo lo stesso parere, "l'affidamento di Eitan sarà determinato solo dal Tribunale della sua residenza permanente, e si prevede che se non ci sarà accordo tra le due parti della famiglia, Israele dovrà agire per restituirlo alle autorità italiane".

Salvini: "Assurdo ci si faccia scappare un bambino" - Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Salvini, che ha tirato implicitamente in ballo il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Che ci si faccia scappare, con un sequestro, un bimbo che ha sofferto e che ha perso i genitori è veramente assurdo - ha detto il leader della Lega -. È evidente che in Italia ci sia un problema di sicurezza e di controlli".