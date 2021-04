Caso Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: "I rom non hanno rapito mia figlia"

Piera Maggio vuole fare chiarezza e a "Quarto Grado" dichiara: "I rom non hanno rapito Denise. Forse la bambina è stata data ai rom successivamente, ma chi ha preso mia figlia sotto casa sapeva quello che faceva". La madre di Denise Pipitone in collegamento telefonico con il programma di Rete 4 parla della scomparsa di sua figlia, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo.

"Denise non era solita dare confidenza agli estranei. Probabilmente aveva già visto le persone che l'hanno portata via", così Piera Maggio lascia intendere che chi ha rapito sua figlia aveva la chiara intenzione di farlo. "Ci sono stati degli errori nelle indagini che purtroppo non si possono più recuperare - aggiunge la mamma di Denise, che conclude - alcuni errori sono stati commessi per negligenza, altri di proposito e altri ancora per incompetenza. Tutto è accaduto in una provincia dove nessuno si aspettava che rapissero una bambina".