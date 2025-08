Un caso autoctono di febbre dengue nel Vicentino

Un caso autoctono di febbre di dengue, malattia virale trasmessa dalle zanzare più comuni, è stato diagnosticato in un 53enne residente a Brendola, nel Vicentino. Lo comunica la Direzione Prevenzione sanità della Regione. Il paziente non ha storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica. La dengue si può manifestare con febbre alta, dolori muscolari e articolari, mal di testa. Il virus non si trasmette tra gli umani. In Veneto tutti i casi confermati di dengue fino a oggi sono sempre stati correlati a viaggi in aree endemiche. Questo caso rappresenta quindi un primo evento autonomo.