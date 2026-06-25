L'avvocato di Alessia Pifferi: "Trattata e processata come una persona normale, ma non lo è"

"È stata trattata, processata e condannata come se fosse una persona normale, ma non lo è. Le sue problematiche psichiche non sono state minimamente considerate". Con queste parole l'avvocato Cristian Scaramozzino commenta a "Diario del Giorno" la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 24 anni per la sua assistita, Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di appena un anno e mezzo, nel luglio 2022.