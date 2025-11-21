Caserta, scoperto opificio clandestino: sequestrati 10.500 fuochi illegali

All’interno dell’area individuata, i militari hanno trovato un vero e proprio opificio artigianale, completo di linee di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Nei locali erano presenti polvere esplosiva, micce, involucri già assemblati e macchinari necessari per la pressatura, il confezionamento e la rifinitura degli artifizi pirotecnici. I materiali rinvenuti si trovavano in diverse fasi della lavorazione, confermando l’esistenza di una produzione continuativa e destinata alla vendita illegale. L’assenza di autorizzazioni e delle minime condizioni di sicurezza rendeva l’intera struttura estremamente pericolosa, sia per chi operava sia per eventuali acquirenti finali.