Mega lancio di fuochi d'artificio e Delhi diventa la città più inquinata al mondo

L'esplosione prolungata di fuochi d'artificio, consumatasi per tutta la notte in occasione della festività religiosa, ha determinato un drastico peggioramento della qualità dell'aria. Dati ufficiali indicano che 36 delle 38 stazioni di monitoraggio distribuite nella città hanno registrato valori rientranti nella categoria “pericolosa”, con una media complessiva pari a 320 microgrammi di PM 2,5 per metro cubo. In alcune zone, il picco ha raggiunto gli 846 microgrammi per metro cubo, ben oltre la soglia di rischio.