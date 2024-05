Inquinamento atmosferico, le nuove misure per migliorare la qualità dell'aria approvate durante l'ultima plenaria del Pe

Mercoledì 24 aprile, durante l'ultima plenaria della legislatura, il Parlamento europeo - con 381 voti favorevoli, 225 contrari e 17 astensioni - ha adottato in via definitiva un accordo politico provvisorio con i governi dell'Ue su nuove misure per migliorare la qualità dell'aria nell'Ue ed eliminare i danni per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità.

L'inquinamento atmosferico - L'inquinamento atmosferico continua a essere la prima causa ambientale di morte prematura nell'Ue, con circa 300mila morti premature all'anno. Nell'ottobre 2022, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell'Ue in materia di qualità dell'aria con obiettivi più ambiziosi per il 2030 per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" entro il 2050, in linea con il piano d'azione sull'inquinamento zero.

Limiti più severi entro il 2030 per diversi inquinanti atmosferici - La direttiva stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con gravi ripercussioni sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5, PM10), NO2 e SO2. Gli Stati membri potranno chiedere che il termine per il 2030 sia posticipato di un massimo di dieci anni, se sono soddisfatte condizioni specifiche.

Diritto al risarcimento dei cittadini - In caso di violazione delle nuove norme nazionali di applicazione della direttiva, le persone colpite dall'inquinamento atmosferico potranno intraprendere azioni legali e ricevere un risarcimento se la loro salute è stata danneggiata.

Gli indici della qualità dell'aria diventeranno comparabili in tutti gli Stati membri - Saranno inoltre istituiti più punti di campionamento della qualità dell'aria nelle città e gli indici di qualità dell'aria, attualmente frammentati in tutta l'Ue, diventeranno comparabili, chiari e disponibili al pubblico.

Ora cosa succede? - La legge deve ora essere formalmente adottata dal Consiglio, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore 20 giorni dopo. I Paesi dell'Ue avranno quindi due anni di tempo per applicare le nuove norme.