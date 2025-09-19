Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, ci sono vittime

Almeno tre persone sono morte in seguito a un'esplosione verificatasi alle Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri.