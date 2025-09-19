Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a Marcianise

Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, ci sono vittime

Almeno tre i morti mentre una quarta persona risulterebbe dispersa

19 Set 2025 - 16:09
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Almeno tre persone sono morte in seguito a un'esplosione verificatasi alle Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri.

Ti potrebbe interessare

caserta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema