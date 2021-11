Caserta, crolla una palazzina: si cercano due anziani sotto le macerie

Crolla una palazzina a Cancello Scalo , frazione del Comune di San Felice a Cancello ( Caserta ). I vigili del fuoco stanno scavando alla ricerca di due perone rimaste intrappolate sotto le macerie . Sembra che si tratti di una coppia di anziani. I due, Mario Sgambato e la moglie Giuseppina, non sarebbero riusciti a mettersi in salvo. A causare il crollo sarebbe stata una fuga di gas che ha generato un'esplosione.

Gli altri inquilini dell'edificio sarebbero invece scappati prima del crollo. I residenti in zona, in via Napoli, hanno sentito un boato improvviso alle 6:45. Subito sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze per i soccorsi. Gli altri inquilini dell'edificio sarebbero riusciti a mettersi in salvo.