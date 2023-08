Caserta, bimba mangia hashish scambiandolo per cioccolato: denunciato il padre

L'hashish in un barattolo per cioccolato

I carabinieri hanno accertato, anche per le ammissioni del padre, che questi aveva lasciato incautamente l'hashish in un barattolo normalmente destinato a contenere cioccolato, e la bambina l'aveva trovato sul tavolo della cucina e lo aveva ingerito. La piccola è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 e poi condotta in ospedale, ma è fuori pericolo, mentre il

padre è stato denunciato.