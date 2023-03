Torino, 15enne prepara una torta all'hashish di nascosto: dieci intossicati

La denuncia - Il ragazzo di Bricherasio, nel Torinese, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane ha preparato la torta domenica scorsa, il 12 marzo, e l'ha portata insieme ai genitori, del tutto inconsapevoli degli ingredienti usati, a un pranzo organizzato a casa di amici dove c'erano alcuni suoi coetanei e altri adulti.

Il ricovero - I commensali hanno mangiato la torta a fine pasto, prima del caffè, ma dopo poco hanno iniziato a non sentirsi troppo bene con i chiari sintomi di un'intossicazione. Gli unici che non si sono sentiti male sono stati il giovanissimo cuoco e un amico che non hanno mangiato il dolce. Il ragazzino, spaventato dalla reazione dei genitori e degli amici che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ha ammesso di aver aggiunto l'hashish agli ingredienti della torta. Per questa ragione sono stati informati i carabinieri che sono andati a casa dello studente. Il giovane ha consegnato spontaneamente 35 grammi di hashish che non aveva usato per preparare la torta.