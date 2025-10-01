Caos al casello Roma Nord, auto senza conducente in corsa: interviene la polizia

L'uomo alla guida era sceso dalla macchina per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico
© ansa
Caos al casello Roma Nord dove un'auto senza conducente stava attraversando il piazzale della barriera del pedaggio e la polizia stradale è intervenuta per fermare il mezzo e soccorrere un'anziana. La donna, assalita dalla paura, stava cercando di scendere dal mezzo in movimento senza riuscirvi. L’intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio.
Gli agenti quando hanno visto la macchina senza conducente e sentito le urla dell'anziana sono accorsi immediatamente in aiuto: uno di loro ha afferrato la passeggera aiutandola a uscire mentre invano lei stessa tentava con il suo bastone per la deambulazione di uscirvi; altri agenti hanno rallentato la corsa del mezzo così da poter permettere a un altro collega di salire a bordo e finalmente arrestare la corsa. Un'altra squadra era invece impegnata a fermare le macchine che stavano uscendo dal casello autostradale.
Una volta soccorsa l'anziana, in forte stato di agitazione, e dolorante per le escoriazioni che ha riportato mentre tentava di salvarsi e uscire dalla macchina, un uomo, anche lui in forte stato di agitazione, è corso incontro alla polizia affermando di essere il conducente dell'auto. L'uomo era sceso dalla macchina per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico. Un'incidente che grazie all'intervento della polizia non si è trasformato in tragedia.
