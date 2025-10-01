Caos al casello Roma Nord, auto senza conducente in corsa: interviene la polizia

Gli agenti quando hanno visto la macchina senza conducente e sentito le urla dell'anziana sono accorsi immediatamente in aiuto: uno di loro ha afferrato la passeggera aiutandola a uscire mentre invano lei stessa tentava con il suo bastone per la deambulazione di uscirvi; altri agenti hanno rallentato la corsa del mezzo così da poter permettere a un altro collega di salire a bordo e finalmente arrestare la corsa. Un'altra squadra era invece impegnata a fermare le macchine che stavano uscendo dal casello autostradale.