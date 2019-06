Casalmaggiore, comandante della polizia blocca la strada: "Non mi muovo finché non sistemano la buca"

Rino Berardi, neo comandante della polizia stradale di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, non poteva più sopportare quell'enorme buca sull'asfalto della rotatoria "Penny". Aveva varie volte sollecitato gli organi competenti ma non era accaduto nulla. Così ha deciso di usare altri metodi. Si è posizionato lungo la strada con la sua pattuglia e ha annunciato che non si sarebbe mosso fino a quando non fosse intervenuto qualcuno a sistemare l'asfalto. Sono bastate poche ore e il gesto ha ottenuto l'effetto sperato.