Roma, i detenuti di Rebibbia si occuperanno delle buche delle strade

A seguire, altri detenuti si occuperanno di servizi pubblici: entro marzo almeno 75, tutti non socialmente pericolosi, andranno a raccogliere i rifiuti per strada. Si aggiungono ai 40 detenuti che ogni mattina escono dal carcere per pulire le aree verdi e i parchi della capitale per 4 ore al giorno. È un servizio alla comunità, ma anche agli stessi detenuti perché possano reinserirsi nella società e avere una pena rieducativa.



Ma per risolvere l'emergenza buche il Campidoglio dovrà fare ben altro: l'appalto centralizzato per garantire il pronto intervento sulle strade della Capitale in molti municipi non è ancora entrato in vigore benché la gara da oltre 4 milioni di euro sia stata bandita mesi fa. Così il comune non è riuscito a garantire a tutte le sedi i fondi per la manutenzione ordinaria: sono sei quelli ancora scoperti, mentre negli altri l'appalto è partito soltanto di recente. Così, intanto, a controllare le buche sono schierate le pattuglie della polizia locale.