Carta d'identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto

È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee: inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto 2026, con una circolare del Ministero dell'Interno del 3 febbraio. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri che si è riunito il 16 giugno a Palazzo Chigi ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto, "per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi".