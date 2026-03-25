Entro fine marzo tutte le strutture, pubbliche e private, devono adeguarsi a un formato standard per la trasmissione dei documenti sanitari. Parliamo nello specifico di poliambulatori e centri medici privati – anche in regime di solvenza – oltre a studi odontoiatrici e fisioterapici, laboratori di analisi e cliniche private. I referti dovranno essere caricati in tempi rapidi dopo la prestazione, in modo da garantire uniformità e rapidità. Ciò viene esteso anche ai professionisti privati e ai soggetti non accreditati, che dovranno dotarsi di firma digitale e strumenti compatibili per l’invio dei dati nel sistema.