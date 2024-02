Pazienti sempre più connessi, la telemedicina arriva anche in Sicilia

Tgcom24

La prospettiva è emersa durante l’iniziativa della Fondazione italiana di medicina digitale (Fomed), patrocinata dall’Università degli studi di Palermo e dagli enti per il diritto allo studio universitario (Ersu) di Palermo e di Messina.

All’Ospedale Umberto I di Enna sono già 4.000, negli ultimi tre mesi, i pazienti cronici multi-patologici dimessi per continuare le cure in telemedicina, attraverso presidi sanitari telematici collegati alla piattaforma digitale della Fondazione che consente il monitoraggio h24 dei parametri vitali (saturazione, glicemia eccetera), mentre attraverso l’intervento del medico o dell’infermiere a domicilio vengono effettuati gli esami come l'elettrocardiogramma o l'Eco-cuore o le visite specialistiche necessarie.

Con l’Azienda di servizio alla persona (Asp) di Palermo, invece, dal luglio 2023 sono stati già effettuati 5.000 interventi nei confronti di pazienti cronici, segnalati dal distretto sanitario di Lercara o dagli assistenti sociali dei comuni per l’assistenza domiciliare integrata digitalizzata.

I risultati in Puglia In Puglia la telemedicina applicata all’area dell’Emergenza-Urgenza riduce già del 40% gli accessi in ospedale, e la medicina di precisione o personalizzata, insieme al fascicolo sanitario digitale, sta diventando un obiettivo realistico.