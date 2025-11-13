Carta d'identità, addio al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni

La misura sulla carta d'identità si inserisce in un quadro più ampio di semplificazioni che il governo intende introdurre. Tra le novità anticipate dal ministro Zangrillo, anche l'istituzione delle "farmacie di servizio", dove sarà possibile scegliere il medico di famiglia o effettuare vaccinazioni senza doversi recare all'Asl. "Vogliamo evitare passaggi che fanno perdere tempo ai cittadini e creano disagi - ha spiegato Zangrillo -. Si tratta di piccoli ma concreti passi verso una burocrazia più snella e utile".