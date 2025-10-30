Al via da oggi la carta Dedicata a te, bonus di 500 euro per fare la spesa

QUANTO VALE E COME FUNZIONA

La carta, ricaricata con 500 euro una tantum, potrà essere utilizzata per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità: carne, pesce, latte e derivati, frutta, verdura, cereali, miele, olio, alimenti per l’infanzia e prodotti DOP o IGP. Restano esclusi gli alcolici. Il contributo deve essere attivato con un primo pagamento entro il 16 dicembre 2025 e speso entro il 28 febbraio 2026. Trascorsi questi termini, la somma non sarà più disponibile. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero, oltre tre quarti delle transazioni sono state effettuate nella grande distribuzione organizzata.