Da due mesi una 82enne, Anna Maria Tonazzini, nata il 30 luglio 1944 a Carrara e residente a Vulcano, vive in un inferno burocratico senza uscita. A metà luglio la donna si è, infatti, recata all'Anagrafe del Comune di Lipari per rinnovare la carta d'identità. E sul documento si è ritrovata il nome di "Apuania", dalla toponomastica fascista in vigore dal 1938 al 1946, al posto del consueto "Carrara". Da qui si è innescato un meccanismo che rende nullo l'attuale codice fiscale e tutto ciò a esso collegato, a partire dall'assistenza sanitaria, dal conto in banca, fino alle utenze domestiche e chi più ne ha più ne metta. "Non ne posso più, per lo Stato non esisto, mi incateno davanti agli aliscafi di Vulcano", minaccia la donna, la cui storia è stata raccontata da Il Tirreno.