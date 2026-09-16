Neonati e codice fiscale sprint, come funziona il nuovo servizio delle Entrate
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"Da due mesi non riesco a uscire da questo inferno burocratico, mi incateno davanti agli aliscafi di Vulcano", minaccia l'anziana che si è rivolta anche a un avvocato
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Da due mesi una 82enne, Anna Maria Tonazzini, nata il 30 luglio 1944 a Carrara e residente a Vulcano, vive in un inferno burocratico senza uscita. A metà luglio la donna si è, infatti, recata all'Anagrafe del Comune di Lipari per rinnovare la carta d'identità. E sul documento si è ritrovata il nome di "Apuania", dalla toponomastica fascista in vigore dal 1938 al 1946, al posto del consueto "Carrara". Da qui si è innescato un meccanismo che rende nullo l'attuale codice fiscale e tutto ciò a esso collegato, a partire dall'assistenza sanitaria, dal conto in banca, fino alle utenze domestiche e chi più ne ha più ne metta. "Non ne posso più, per lo Stato non esisto, mi incateno davanti agli aliscafi di Vulcano", minaccia la donna, la cui storia è stata raccontata da Il Tirreno.
L'anziana si è rivolta a un avvocato per dirimere le questioni con l'Agenzia delle Entrate, sorte con la nuova carta d'identità che riporta come comune di nascita il vetusto "Apuania", con tutte le conseguenze che ricadono sul codice fiscale, "chiave d'accesso universale - sottolinea Il Tirreno - nei database dello Stato".
"Non mi era mai successo, ho sempre rinnovato la carta di identità senza problemi – ha raccontato Anna Maria Tonazzini a Il Tirreno –. Ogni volta indicavano come luogo di nascita Carrara. Questa volta mi hanno detto che non mi trovavano nel database, né di Carrara né di Massa. Mi hanno trovato solo in quello di Apuania. E sono l'unica a cui è successo".
"Cambiando però il luogo di nascita, - sottolinea l'anziana - è cambiato anche il codice fiscale, quindi tutto. Già il medico non è riuscito a farmi una ricetta; da due mesi sto chiedendo soldi perché non posso più prelevare. Non posso nemmeno guidare perché la mia patente non è più valida. Io per lo Stato non esisto in questo momento".
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"La soluzione sarebbe quella di adeguare tutto al nuovo codice fiscale: è una fatica enorme, io ho 82 anni e non sono nemmeno pratica con la burocrazia online. Dopo due mesi non ne posso più. La situazione si deve sbloccare o mi incateno davanti agli aliscafi di Vulcano", conclude l'anziana.