Carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa a vita

Attenzione però, la norma non è retroattiva: chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. Come si legge nella relazione passata nel Consiglio dei ministri, l'obiettivo della misura è quello di “semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità”.