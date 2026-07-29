Carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa a vita

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Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo, infatti, sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge Pnrr poi convertito in legge.
Attenzione però, la norma non è retroattiva: chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. Come si legge nella relazione passata nel Consiglio dei ministri, l'obiettivo della misura è quello di “semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità”.
Quando la Cie diventerà obbligatoria?
Le carte d'identità cartacee mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza naturale indicata sul documento o fino al 31 gennaio 2027. Tuttavia, dal 3 agosto non avrà più validità per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea. Nel caso di un viaggio all'estero sarà obbligatoria la carta elettronica o il passaporto.