Carol Maltesi, lo sfogo del papà contro il killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni"

"Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni".

Sulla sua pagina Facebook ricorda spessissimo la figlia Carol, la ventiseienne ammazzata a Rescaldina, nel Legnanese, e tenuta nascosta per più di due mesi dentro un congelatore e poi gettata come un rifiuto il 20 marzo in un dirupo. E al suo assassino scrive un lungo post pieno di ira, nel quale promette di vendicare la morte della sua "bambina":