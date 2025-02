Pesaro, vive in una casa mobile di 9 metri quadrati da lui stesso costruita e progettata

Il paragone con il film "Il ragazzo di campagna" potrebbe far sorridere, eppure non è così distante dalla realtà. Nell'iconica pellicola del 1984 con Renato Pozzetto, il protagonista Artemio si trasferisce a Milano e finisce per vivere in una casa minuscola con letto, tavolo e arredi a scomparsa. A "Dritto e Rovescio" il giovane architetto Leonardo Di Chiara presenta la sua casa mobile di 9 metri quadrati in cui vive da circa 7 anni. Realizzato e progettato da lui stesso, il mini alloggio ricorda proprio l’appartamento del film con l'attore milanese: gli spazi sono ottimizzati al massimo, ma dietro c'è una cura per i dettagli notevole e persino lo spazio per una finestra.