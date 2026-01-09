Carlo Verdone, finta festa per i fan in cambio di denaro: l'attore smaschera la truffa

Un invito via mail, una presunta serata esclusiva e una richiesta di denaro: l'attore denuncia un raggiro che usa il suo nome per colpire i fan
© Ansa
Un'email che promette una festa speciale con Carlo Verdone può sembrare un'occasione imperdibile. In realtà, dietro quell'invito apparentemente innocuo si nasconde una truffa ben orchestrata, che sfrutta il nome e l'immagine dell'attore per estorcere denaro ai suoi ammiratori. A lanciare l'allarme è stato lo stesso Verdone, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video sui suoi canali social per mettere in guardia il pubblico.
L'attore romano ha chiarito senza mezzi termini di non aver mai organizzato alcun evento per "ringraziare i fan" e, soprattutto, di non aver mai chiesto soldi per parteciparvi. Nonostante ciò, una mail firmata con un indirizzo che richiama il suo nome continua a circolare, inducendo molti a credere che l'iniziativa sia autentica. Tutto è partito dalle domande di alcuni amici, incuriositi da questo presunto invito. Analizzando l'email, l'attore ha notato che il mittente non corrispondeva a nessun contatto ufficiale, pur riportando una dicitura studiata per sembrare credibile.
Il meccanismo della truffa è semplice ma efficace. Dopo l'invito, viene richiesta una quota di circa 200 euro per partecipare alla festa. In un primo momento il pagamento dovrebbe avvenire tramite PayPal; successivamente, con la scusa di problemi tecnici, viene chiesto di inviare una carta regalo dello stesso importo. Un passaggio che rende il denaro difficilmente recuperabile e conferma la natura fraudolenta dell'operazione.
Carlo Verdone ha ribadito più volte che non esiste alcuna festa e che chiunque riceva comunicazioni simili deve ignorarle e cancellarle. Nonostante le smentite pubbliche e i post di avviso su Facebook e Instagram, il truffatore continua a colpire, confidando nella buona fede di chi ammira l'attore. L'invito del diretto interessato, dunque, è alla massima prudenza: diffidare di email non ufficiali, controllare sempre il mittente e non inviare denaro o dati personali.