Carlo Verdone, finta festa per i fan in cambio di denaro: l'attore smaschera la truffa

Carlo Verdone ha ribadito più volte che non esiste alcuna festa e che chiunque riceva comunicazioni simili deve ignorarle e cancellarle. Nonostante le smentite pubbliche e i post di avviso su Facebook e Instagram, il truffatore continua a colpire, confidando nella buona fede di chi ammira l'attore. L'invito del diretto interessato, dunque, è alla massima prudenza: diffidare di email non ufficiali, controllare sempre il mittente e non inviare denaro o dati personali.