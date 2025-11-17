Carlo Verdone sindaco per un giorno a Roma

La banda della Polizia locale ha eseguito la colonna sonora di "Un sacco bello", il film che segnò uno dei suoi esordi più amati, composta dal maestro Ennio Morricone. Il primo passaggio della giornata è un momento quasi cinematografico. Verdone è salito sulla scalinata del Campidoglio circondato da fan, giornalisti e curiosi. L’esecuzione musicale che ha avvolto la piazza ha riportato indietro il tempo, a quel cinema popolare capace di raccontare vizi, virtù e malinconie della Capitale. Con la fascia tricolore indossata con emozione evidente, il regista ha salutato e ringraziato prima di entrare nell’Aula Giulio Cesare, dove ha ricevuto l’applauso dei presenti.