"Comicamente etici", la lezione di Carlo Verdone agli studenti della Luiss

"Per l’occasione – annuncia Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Tesoro e Senatore della Repubblica – abbiamo già condiviso con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la proposta di candidare la comicità italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Da Totò a Petrolini, da Troisi a Proietti, da Sordi allo stesso Verdone, il nostro Paese vanta un’antica e illustre tradizione comica, che ha non solo divertito, ma spesso anche smascherato le ingiustizie e i soprusi attraverso l’arguzia e l’ironia, diventando la voce dei più fragili. Ci auguriamo che venga al più presto avviato l’iter per la candidatura, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione italiana d’eccellenza che andrebbe ad affiancare le altre già riconosciute patrimonio Unesco, dall’opera dei pupi siciliani all’arte dei pizzaioli napoletani".