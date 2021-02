Carlo Cottarelli: "Penso che ci sarà una prosecuzione della precedente maggioranza"

"Nelle ultime settimane ho sempre detto che ci sarebbe stata una prosecuzione della precedente maggioranza di Governo, presumibilmente con Conte alla guida. Continuo a pensare che questo sia il risultato più probabile". Inizia così l'intervento di Carlo Cottarelli a "Mattino Cinque", nel corso della puntata di lunedì 1 febbraio.

"Sono sei mesi che si sa che ci sarebbe stato il Recovery Plan, perché ci si sia ridotti a questo punto io non lo so, bisognerebbe essere all'interno del governo per sapere quali sono state le dinamiche che hanno portato a questo", commenta l'economista, che avrebbe preferito un'accelerata.

Poi l'analisi del piano vaccinale italiano: "Non siamo in cattiva posizione rispetto agli altri Paesi dell'Europa, però l'Europa si sta muovendo un po' più lentamente rispetto, ad esempio, degli Stati Uniti. E questo problema deve essere risolto, mi chiedo se non ci possono essere soluzioni più radicali e drastiche". E ancora: "Costi quel che costi, tutte le risorse devono essere messe nel piano vaccini".