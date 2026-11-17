La situazione potrebbe avere conseguenze anche sul servizio di assistenza alle persone più fragili, attivo a Milano dal 2017. Il presidente del Tribunale ha espresso preoccupazione in particolare per i servizi dedicati alle vittime di violenza. "Non so se saremo più in grado di assicurare il funzionamento delle aule d'ascolto e l'accompagnamento e l'assistenza alla vittima chiamata in aula a testimoniare durante il processo: un servizio prezioso per starle vicino e assicurarle di non incontrare l'imputato", ha osservato Roia. "Dobbiamo capire come fare - ha concluso il presidente del Trubunale - perché non siamo sicuri di poter offrire questo servizio anche per il prossimo anno".