Carenza di personale, in tribunale a Milano udienze solo fino alle 16
Dietro l'indicazione del presidente del Tribunale Fabio Roia, la difficoltà degli uffici, a causa della mancanza di personale, a garantire il lavoro amministrativo necessario dopo la conclusione dei processi
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Le udienze nei tribunali milanesi dovranno fare i conti con un nuovo limite orario. Il presidente del Tribunale Fabio Roia ha infatti chiesto ai presidenti di sezione di evitare che si protraggano "oltre le ore 16", "perché il personale deve svolgere anche gli adempimenti post udienza". Dietro l'indicazione c'è la difficoltà degli uffici a garantire il lavoro amministrativo necessario anche dopo la conclusione dei processi. Questo perché in Tribunale a Milano mancherebbe circa il 30% del personale amministrativo necessario.
Carenza di personale, il tribunale di Milano chiude alle 16
Pur restando ferma la valutazione dei singoli giudici sull'organizzazione dei propri processi, l'indicazione segna un primo effetto concreto delle criticità denunciate, già da tempo, dai vertici del Palazzo di giustizia. L'allarme sulla carenza di personale infatti era stato già lanciato lo scorso 6 ottobre, quando il presidente Roia aveva evidenziato che la carenza di personale, legato a una "rideterminazione" delle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria, avrebbe potuto avere proprio ricadute sul lavoro. Da qui la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio di rivedere la pianta organica.
In base a quella rideterminazione, al Tribunale di Milano, viene assegnato un "contingente di personale" - si legge in una lettera inviata al Guardasigilli Carlo Nordio - "pari a 891 dipendenti a fronte della 1.127 unità previste dalla precedente pianta organica" con una riduzione "di circa il 21%". Un dato che arriverebbe a circa il 30% per quanto riguarda gli uffici del Tribunale e dell'Ufficio Gip-Gup.
Una città poco attrattiva
Una carenza preoccupante che sarebbe oltretutto aggravata anche dalla difficoltà di attrarre personale a Milano, dove l'alto costo della vita, a fronte degli stipendi del settore pubblico, renderebbe poco appetibile il trasferimento.
Possibili effetti anche sull'assistenza ai più fragili
La situazione potrebbe avere conseguenze anche sul servizio di assistenza alle persone più fragili, attivo a Milano dal 2017. Il presidente del Tribunale ha espresso preoccupazione in particolare per i servizi dedicati alle vittime di violenza. "Non so se saremo più in grado di assicurare il funzionamento delle aule d'ascolto e l'accompagnamento e l'assistenza alla vittima chiamata in aula a testimoniare durante il processo: un servizio prezioso per starle vicino e assicurarle di non incontrare l'imputato", ha osservato Roia. "Dobbiamo capire come fare - ha concluso il presidente del Trubunale - perché non siamo sicuri di poter offrire questo servizio anche per il prossimo anno".