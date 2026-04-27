Gip Milano, per un mese e mezzo garantite solo attività prioritarie

Dal 15 maggio al 30 giugno, l'ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelari. Gran parte delle udienze preliminari e processi saranno rinviati per carenza di personale e assistenti amministrativi. Emerge da un documento del Tribunale di Milano sottoscritto da Vincenza Maccora, presidente della sezione Gip. Secondo il documento "le forze in campo non consentono oggettivamente di garantire il servizio oggi prestato rispetto a tutti gli affari di competenza della Sezione e occorre stilare un elenco di affari prioritari". La scelta è per garantire "i servizi essenziali".