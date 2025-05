Papa Leone XIV: "Riprendo il cammino di Francesco" | Un cardinale rivela: "Al Conclave Prevost ha avuto molto più di 100 voti"

"Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo". Lo ha affermato Papa XIV in occasione del suo primo incontro con i cardinali convenuti a Roma per il Conclave. "Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre. Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede", ha aggiunto Prevost.