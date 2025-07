Prato, la procura indaga su stupri e torture nel carcere degli orrori: i video anche su TikTok

Le indagini indicano che dispositivi ancora non recuperati sono stati attivati nei giorni 27, 28, 29 giugno e 1-2 luglio. I gruppi organizzati che operano all'interno sembrano sfruttare la libertà di movimento concessa ad alcuni detenuti e la presunta complicità di agenti. Un esempio eclatante? Un detenuto in regime di alta sicurezza è riuscito a pubblicare su TikTok immagini girate all'interno della propria cella. Le tensioni hanno poi raggiunto il culmine in due rivolte avvenute il 4 giugno e il 5 luglio. Nel primo episodio, cinque detenuti di nazionalità italiana, marocchina e libica si sono ribellati nella quinta sezione di media sicurezza, aggredendo sei agenti, minacciandoli di morte e brandendo oggetti pericolosi.