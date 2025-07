Sindacato Osapp: "Violenta rivolta di alcuni detenuti nel carcere di Prato"

Il sindacato Osapp della polizia penitenziaria rende noto che sabato 5 c'è stata "una violenta rivolta nella sezione di Media Sicurezza del carcere di Prato" da parte di una decina di detenuti. La "rivolta è stata particolarmente grave: i detenuti hanno utilizzato brande come arieti per sfondare i cancelli di sbarramento, barricandosi successivamente nella sezione per impedire l'ingresso degli agenti. Gli arredi sono stati distrutti, i blindati resi inutilizzabili e le suppellettili scagliate contro i muri, causando ingenti danni al penitenziario", fa sapere l'Osapp.