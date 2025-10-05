Al via le "stanze dell'amore" nel carcere di Padova

La stanza dell'amore nel carcere di Padova ha un letto, un televisore e un bagno attiguo, senza possibilità di essere chiusa dall'interno. Per due ore e mezza ci si potrà ritrovare in intimità, in totale riservatezza, in un ambiente il più possibile domestico.





A decidere chi potrà usufruirne è il giudice di Sorveglianza, chiamato a esprimersi sui singoli casi. Stando ai dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia, sarebbero quasi 17mila detenuti potenziali beneficiari della stanza dell'amore in Italia. Non tutti, pero, ne potranno usufruirne: per motivi di sicurezza è escluso chi è sottoposto a regimi detentivi speciali, chi è stato sorpreso con sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e oggetti atti a offendere, e i condannati per femminicidio.