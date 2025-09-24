Profilattici distruibuiti ai detenuti, a Pavia scoppia il caso sulla sessualità in carcere

Il carcere di Pavia è al centro delle cronache per un provvedimento inedito: la distribuzione di profilattici ai detenuti. La direttrice Stefania Musso ha firmato un ordine di servizio che prevede l'acquisto e la consegna di 720 preservativi, motivando l'iniziativa come misura a carattere "terapeutico". La gestione della distribuzione è affidata al personale sanitario interno, guidato dal dirigente Davide Broglia, con l'obbligo per i medici di annotare ogni consegna. La decisione ha sollevato interrogativi non solo sulle finalità mediche, ma anche sul tema della sessualità dietro le sbarre e sulla prevenzione dei rischi sanitari.