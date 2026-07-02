Milano, torna in carcere il 26enne arrestato per la morte dell'agente Imprezzabile

Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, aveva perso la vita durante un inseguimento iniziato nella periferia di Milano. Il poliziotto era partito in sella alla sua moto alla volta del veicolo che non si era fermato al posto di blocco, ma poco dopo aveva perso il controllo della moto cadendo a terra. Dopo essere stato fermato vicino a Monza, al termine dell'interrogatorio davanti alla pm Francesca Crupi il conducente dell'auto era stato arrestato: dagli accertamenti era subito emerso che era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato.