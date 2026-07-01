A Milano un murale dedicato all'agente Francesco Imprezzabile

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L'autore è il writer Giuseppe Lippolis. Giovedì 2 luglio i funerali del 39enne morto durante un inseguimento, per quella giornata il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino.
Il murale realizzato in via Tertulliano a Milano dal writer Giuseppe Lippolis, in arte Mano Gigante, dedicato a Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano morto durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio il 22 giugno. I funerali dell'agente saranno celebrati giovedì 2 luglio nella chiesa della Madonna della Medaglia, in zona viale Lucania. Per quella giornata il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino.