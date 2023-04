Carate Brianza (Monza), cucinavano con cibo rubato ai refettori: denunciati due ristoratori

Nella loro pizzeria di Carate Brianza (Monza) cucinavano utilizzando cibo e prodotti sottratti a mense e refettori di scuole e strutture ospedaliere.

I carabinieri hanno dunque denunciato un 42enne turco e un 35enne brianzolo per ricettazione, dopo aver effettuato controlli all'interno del locale. Sono stati sequestrati circa 20 chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, cinque chili di formaggio e varie confezioni di salumi. Tutto cibo destinato in origine a bambini e persone malate.