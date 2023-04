Melzo (MI), il proprietario di una tabaccheria: "Sono stato rapinato e pestato davanti a mio figlio di 9 anni"

Rapina a mano armata alla tabaccheria Punzo di Melzo, a pochi minuti da Milano, dove Andrea e sua madre, la 74enne Rosalia Cantarello, da anni gestiscono il bar. "Questa è casa nostra", ha raccontato la donna che durante il furto è stata ferita alla testa. "Sembrava un film horror. Sono arrivati in quattro con i volti coperti da maschere di pagliacci mentre uno era rimasto fuori in auto a fare il palo. Ho temuto per la vita di mio figlio e di mio nipote che erano con me al bar".

"Sono entrati a orario di chiusura e minacciandomi con una pistola mi hanno chiesto i soldi dell'incasso. Dentro il bar non c'era nessuno, lo stesso fuori, così ho chiesto aiuto a mia madre che era con me. Mi hanno picchiato davanti a mio figlio di nove anni" ha raccontato il titolare Andrea alle telecamere di "Fuori dal Coro". "Ci hanno rubato le sigarette e l'incasso di tremila euro, poi mi hanno spinta e rotto la testa con il calcio della pistola" ha proseguito Rosalia. Il bambino, che ha assistito alla scena, è uscito in strada per chiedere aiuto ma c'è voluto più di mezz'ora per l'arrivo delle forze dell'ordine. A distanza di una settimana, la banda mascherata ha colpito ancora a Melzo, rapinando la sala slot del paese per un bottino di diecimila euro.