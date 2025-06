Carabiniere ucciso, Camillo Gianattasio chiede lo stub test dopo l'arresto

È stato arrestato mentre era in fuga dopo l'uccisione del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, avvenuta giovedì mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Per questo Camillo Giannattasio, 67 anni, di San Giorgio Jonico, fermato dalla polizia dopo un conflitto a fuoco nelle campagne di Grottaglie, ha chiesto di essere sottoposto al test dello stub che consente di verificare l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo sulle mani di un sospettato.