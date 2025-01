Un capotreno è rimasto ferito alla stazione ferroviaria di Genova Brignole. L'uomo, un 55enne, è stato colpito al volto con una bottigliata da un romeno di 39 anni, fermato, identificato e multato per ubriachezza manifesta. Come è stato accertato dalla stessa Polfer, non si è tratta di un'aggressione volontaria. L'uomo, stava litigando con un altro soggetto e, appena è sceso dal treno, ha impugnato la bottiglia per scagliargliela addosso ma ha colpito il dipendente di Trenitalia che stava a sua volta scendendo dal treno.