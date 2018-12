Capodanno, molte città vietano lo spray al peperoncino nelle feste in piazza

Raggi: nessuno stop - A Roma ci sarà solo l'ordinanza per vietare i botti, ma non ci sarà nessuno stop per lo spray. Fonti vicine al sindaco dicono infatti che il sindaco "non intende vietare uno strumento che le donne utilizzano per difendersi e che ha consentito a tante ragazze di salvarsi". Vanno invece punite "severamente le persone che ne fanno un uso distorto e criminale".



D'accordo con lei anche Matteo Salvini, che annuncia una circolare ai prefetti proprio per non vietare lo spray al peperoncino nella notte di San Silvestro dal momento, spiega il ministro dell'Interno, "il problema non è lo strumento ma l'uso che se ne fa. Se uno va in piazza con lo spray al peperoncino è un cretino che prima va curato e poi portato al fresco, così gli passa la voglia".