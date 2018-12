"Ecco lʼorrore che abbiamo vissuto e visto": i racconti della strage di Corinaldo

"La gene cascava, c'è chi è rimasto sotto impanicato, chi si è rotto un ginocchio, la faccia. Io non riuscivo a respirare bene e ancora adesso mi sento il respiro affannoso per il gas". E' il racconto di un ragazzo che la notte tra il 7 e l'8 dicembre si trovava nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. Poco dopo la mezzanotte scoppia il panico, sei persone muoiono schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale. "Ero nel panico perchè non riuscivo a respirare", racconta un altro ragazzo, "vedevo gente che scappava, così non ci ho pensato un minuto e mi sono messo a correre anche io. C'era molta molta gene, io mi sono trovato sotto la calca e un buttafuori mi ha tirato fuori salvandomi".