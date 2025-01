Caso Capodanno, parla una vittima di violenza a Milano: "Ho sentito una mano sotto il vestito"

"Ho iniziato a tremare e non respiravo più- prosegue la giovane-. Mi volevo fermare subito e poi ho pianto". "Sei finita all'interno di un gruppo di uomini?", chiede la giornalista. "Lì per lì non me ne sono resa conto, però sì. Secondo me c'erano altri uomini con lui che cercavano di circondarmi e non volevano lasciarmi andare via. Mi ricordo solo che era di origine indiana o pakistana e aveva una camicia blu", spiega la ragazza. "Io sono andata dalla polizia e dopo 10 secondi è arrivata un'altra ragazza", conclude la giovane. Nel dialogo si inserisce anche il suo ragazzo che racconta: "All'inizio non avevo capito, pensavo la stessero schiacciando e basta perché c'era tanta gente. Dopo, quando ha iniziato a dire che qualcuno le stava mettendo una mano addosso, mi sono girato. Ho visto l'uomo dietro e l'ho presa di forza. Se non ci fossi stato, probabilmente sarebbe stato peggio". I giorni successivi alla vicenda non sono stati semplici da affrontare per la ragazza che spiega: "I primi giorni non riuscivo a dormire e avevo gli incubi, ora sto meglio". "Non voglio più ripensare a quel momento, mi sono sentita come una preda", conclude la giovane.